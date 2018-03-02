بمشاركة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق : انطلاق الدورة الثامنة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ببغداد.





بغداد 02 مارس 2018 ( وال ) - بمشاركة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق

الوطني الدكتور " المهدي ورضمي الامين " بدأت بالعاصمة العراقية بغداد

فعاليات الدورة الثامنة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية .

و

تناقش هذه الدورة عدداً من البنود الهامة منها تقرير المستوطنات

الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية

وقطاع العمل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة (87) لمجلس إدارة

المنظمة.

كما سيناقش المشاركون في اعمال هذه الدورة التقارير حول نتائج أعمال

الدورة (38) للجنة الخبراء القانونيين، وتقرير نتائج أعمال الدورة (37)

للجنة الحريات النقابية، وتقريرعن نتائج أعمال الدورة (16) للجنة شؤون

عمل المرأة.



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