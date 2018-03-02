البريقة لتسويق النفط تدعو شركات وجمعيات نقل بديلة للتعاون معها في نقل الوقود الى الجنوب .





طرابلس 02 مارس 2018 ( وال ) - ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط، جميع

الشركات وجمعيات النقل البري وملاك شاحنات نقل الوقود، للتعاون معها في

نقل الوقود إلى الجنوب من مستودعات الشركة بمصراته وطرابلس إلى مستودع

سبها.

واكدت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك ، أن عمليات النقل ستتم وفق الشروط والمواصفات والإجراءات

والأسعار وفقا للتشريعات المعمول بها، لافتة إلى أن مناشدتها تأتي نظرا

للحاجة الماسة إلي نقل الوقود للجنوب بعد تعذر ذلك على الشركات والجمعيات

المتعاقد معها.

وأهابت الشركة، الجميع بضرورة التعاون لحلحلة أزمة نقص الوقود

والتواصل مع إدارتي مناطق مصراته وطرابلس بمقارها بالمستودعات، وتحمل

مسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطن.



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