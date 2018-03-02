تكليف لجنة أزمة بمركز سبها الطبي للتنسيق في استقبال الجرحى وعلاجهم بمستشفيات طرابلس.



طرابلس 02 مارس 2018 ( وال ) - خلص الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة

الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني "فوزي أونيس" بشأن

تقديم الدعم لمركز سبها الطبي؛ إلى تكليف لجنة أزمة بمركز سبها الطبي

للتنسيق في تحويل الحالات التي تحتاج إلى علاج داخل مستشفيات طرابلس.

كما خلص أيضاً إلى توفير جهاز الإمداد للنواقص من الأدوية والمستلزمات

الطبية لإرسالها إلى المركز؛ إلى جانب الاستعداد لاستقبال الجرحى وعلاجهم

داخل مستشفى أبوسليم المركزي ومستشفى جراحة الحروق والتجميل.

من جانبه أوضح رئيس لجنة القوافل الطبية السيد " أشرف أبورقبة " أن

اللجنة سترسل فريق من الأطباء من مختلف التخصصات الطبية بالتعاون مع

مستشفى الحوادث أبوسليم للعمل في مركز سبها الطبي.

هذا وقد حضر الاجتماع مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة ومدير مركز

سبها الطبي ومدير مستشفى أوباري ومدير مستشفى الحوادث أبوسليم ورئيس لجنة

الأزمة والطوارئ بالمجلس الرئاسي وممثل عن جهاز الإمداد الطبي.



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