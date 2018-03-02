مفوضية شؤون اللاجئين تواصل دعم مراكز الخدمات الصحية بمختلف المناطق الليبية.





طرابلس 02 مارس 2018 ( وال ) - وزعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون

اللاجئين 8 خزانات مياه على 7 منشآت صحية مختلفة في مدن صبراتة والزاوية

من أجل دعم الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المراكز للمواطنين المقيمين

بها والنازحين داخلياً.

وأوضحت المفوضية في بيان لها أن هذه المنشآت السبعة تضمنت اثنين من

المستشفيات الرئيسية ومستشفى أورام واثنين من المستوصفات وعيادتين.

وأشارت المفوضية إلى أنها قدمت خزانا بسعة 10 آلاف لتر لكل من المستشفى

الرئيسي في صبراتة ومستشفى الأورام ليتم استخدام الخزانين في وحدة تحلية

المياه بالإضافة إلى أن المستوصف العام والعيادة العامة تلقيا خزانين

بسعة 5 آلاف لتر لتوفير مياه الشرب للمرضى.

واضافت المفوضية انها قدمت لمستشفى الزاوية الرئيسي خزانين بسعة 10 آلاف

لتر لكل منهما ليتم استعمالهما في وحدة الكلى وقسم طب النساء، بينما تم

توفير خزانين آخرين بسعة 5 آلاف لتر إلى عيادة الزاوية وعيادة الأسنان

العامة الرئيسية.

وتأتي هذه الجهود في إطار المشاريع سريعة التأثير الخاصة بالمفوضية

والرامية لدعم النازحين والمجتمعات التي تستضيفهم -بحسب البيان - و ستنفذ

المفوضية خلال السنة الجارية أكثر من مائتي مشروع سريع التأثير في كافة

أرجاء البلاد بهدف توفير المساعدة الحيوية والخدمات في المناطق التي تؤوي

عدداً أكبر من النازحين داخليا.

كما قامت المفوضية مع شريكتها منظمة 'ميرسي كوربس' (Mercy Corps) بدعم

مدرسة الفتح شرق طرابلس بطاولات جديدة للطلبة الذين كانوا حتى ذلك الوقت

يقتسمون طاولة قديمة لكل ثلاثة طلبة، وقد استفاد ما يقارب من 700 طالب من

هذه المبادرة.

من جانب آخر، وفرت المفوضية معدات طبية للمركز الطبي بالمشاشية، والذي

تعرض سابقا للتدمير الكامل وكان في حاجة ماسة إلى الترميم. وعبر شريكتها

وكالة التعاون التقني والتنمية 'أكتد' (ACTED)، قامت المفوضية بتجديد

حديقة الكشافة وسط بنغازي، لتوفر مكان للترفيه للأطفال النازحين

والعائدين من النزوح وهم في أمس الحاجة إليه.

ويوجد في ليبيا حالياً أكثر من 180,000 نازح داخلي في حاجة إلى المساعدة

بالإضافة إلى 335,000 شخص عادوا إلى منازلهم مؤخراً. وستواصل المفوضية

تقديم الدعم إلى النازحين داخليا والعائدين والمجتمعات المضيفة لهم، بحسب

البيان.





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