استعراض آلية عمل وزارة الداخلية .







طرابلس 02 مارس 2018 ( وال ) - شكل موضوع آلية عمل وزارة الداخلية وسبل

تفعيله خلال المدة القادمة محور عمل الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية

المفوض عميد " عبد السلام عاشور" بحضور وكيل وزارة الداخلية ورؤساء

الأجهزة والمصالح ومدراء الإدارات العامة والمكاتب ومدراء الأمن والكليات

التابعة للوزارة .

وأستعرض الوزير خلال هذا الأجتماع الذي عقد الخميس بمقر الوزارة بطرابلس

باستفاضة آلية عمل الوزارة وسبل تفعيل عملها خلال المدة القادمة ..

مشدداً على ضرورة تكاثف جهود الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة كافة

للعمل وفق رؤية محدده من شأنها الارتقاء بأدائها وتفعيل مهامها على الوجه

الأمثل ، والعمل على تحسين الصورة الذهنية عن رجال الشرطة والأجهزة

الأمنية لدى المواطن .

وأكد وزير الداخلية بالمناسبة إن الوزارة تدعم الجهود الإقليمية والدولية

كافة للحد من تدفق المهاجرين عبر ليبيا إلى أوروبا مع الاهتمام بتطوير

قدرات الأجهزة الضبطية وتحسين مهاراتهم للقضاء على الظواهر السلبية .

ودعا إلى ضرورة نشر ثقافة التسامح بين أبناء الوطن الواحد وتعزيز مفاهيم

المصالحة الحقيقية وعودة النازحين بالداخل والخارج إلى ديارهم .

أعطيت بعدها الكلمة لعدد من مدراء الإدارات لتوضيح عدد من المواضيع التي

تهم إداراتهم والسبل الكفيلة بنجاح عملها .



( وال )