" 50 " متدربا ليبيا ينهون برنامج تدريبي مكثف للتخلص من المتفجرات بطرق آمنة .









طرابلس 02 مارس 2018 ( وال ) - أنهى " 50 " متدربا ليبيا مؤخرا

برنامج تدريبي مكثف للتخلص من المتفجرات بطرق آمنة .

وأوضحت السفارة الألمانية بليبيا في بيان صحفي وفقاً لما أوردته وكالة

أنباء (شينخوا) التي تحصلت على نسخة منه الخميس أن " 50 موظفا بقسم

التخلص من المتفجرات ، من وزارتي الدفاع والداخلية بليبيا، أنهوا برنامجا

تدريبيا للتخلص من المتفجرات بطرق آمنة، بما في ذلك المتفجرات المرتجلة

".

وبحسب السفارة ، فإن البرنامج تم خلال شهر فبراير الماضي، وقامت الحكومة

الألمانية بدعمه وساهمت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا.

وتواجه عدة مدن ليبية شهدت اشتباكات أو نزاعات مسلحة مخاطر انتشار مخلفات

الحرب والألغام .

وقد تسبب انتشار الألغام ومخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية في مدينة

بنغازي بمقتل وإصابة المئات من العسكريين والمدنيين.



( وال )