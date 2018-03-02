نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
الجمعة ، 02- 03- 2018 - 11:07:00
طرابلس 02 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماءً صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة ، والريح
قبلي إلى شلوق هذا اليوم ويكون باش إلى غربى نهار الغد سرعتها مابين (10
- 20) عقدة تصل اليوم إلى(25)عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت ،
وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل الى (1.75) متر على
ساحل مصراته ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح
البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على
الساحل الممتد من الخمس إلى سرت بسبب الغبار .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماءً قليلة السحب تتكاثر يوم الغد احيانا ، والريح شرقي
إلى شلوق سرعتها مابين(10-25) عقدة تصل يوم الغد الى (30) عقدة على
الساحل بنغازي والجبل الاخضر ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50)
متر يصل يوم الغد إلى (2.50) متر على ساحل بنغازي والجبل الاخضر ، والبحر
خفيف الموج اليوم إلى قليل الاضطراب يوم الغد ، ودرجة حرارة سطح البحر
تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب
الغبار.
(وال)