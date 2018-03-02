نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 02 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماءً صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة ، والريح

قبلي إلى شلوق هذا اليوم ويكون باش إلى غربى نهار الغد سرعتها مابين (10

- 20) عقدة تصل اليوم إلى(25)عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت ،

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل الى (1.75) متر على

ساحل مصراته ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح

البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على

الساحل الممتد من الخمس إلى سرت بسبب الغبار .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماءً قليلة السحب تتكاثر يوم الغد احيانا ، والريح شرقي

إلى شلوق سرعتها مابين(10-25) عقدة تصل يوم الغد الى (30) عقدة على

الساحل بنغازي والجبل الاخضر ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50)

متر يصل يوم الغد إلى (2.50) متر على ساحل بنغازي والجبل الاخضر ، والبحر

خفيف الموج اليوم إلى قليل الاضطراب يوم الغد ، ودرجة حرارة سطح البحر

تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب

الغبار.



(وال)