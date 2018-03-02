الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 02 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا

مع رياح نشطة مثيرة للاثربة والغبار .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريــاح جنوبية شرقية

إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والغبار مما تسبب

فى هبوط الرؤية الافقية خاصة على الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (26-32) درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية

معتدلة السرعة مع انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وتحسن فى الرؤية

الافقية .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية

غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القـصوى تتـراوح

مـــابين (24-30) درجة مئوية ولاتتجاوز (19) درجة مئوية على مرتفعات

الجبل الاخضر والبطنان مع رياح نشطة إلى قوية أحيانا يوم الغد على اغلب

المناطق فد تتراوح سرعتها مابين (60-80)كم/س خاصة على المناطق الساحلية

مما تسبب فى هبوط الرؤية الافقية .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى

جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرع أحيانا على غدامس والحمادة مثيرة

للاثربة والرمال مع هبوط الرؤية الافقية ، ودرجات الحرارة القصـوى

تتـراوح هدا اليوم مابين (28-34) درجة مئوية .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية شرقية معتدلة

السرعة ،ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-30) درجة مئوية وتسجل

ارتفاع يوم الغد .



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