الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الجمعة ، 02- 03- 2018 - 11:00:00
طرابلس 02 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
** ملخص عام : ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا
مع رياح نشطة مثيرة للاثربة والغبار .
* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريــاح جنوبية شرقية
إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والغبار مما تسبب
فى هبوط الرؤية الافقية خاصة على الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين (26-32) درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية
معتدلة السرعة مع انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وتحسن فى الرؤية
الافقية .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية
غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القـصوى تتـراوح
مـــابين (24-30) درجة مئوية ولاتتجاوز (19) درجة مئوية على مرتفعات
الجبل الاخضر والبطنان مع رياح نشطة إلى قوية أحيانا يوم الغد على اغلب
المناطق فد تتراوح سرعتها مابين (60-80)كم/س خاصة على المناطق الساحلية
مما تسبب فى هبوط الرؤية الافقية .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى
جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرع أحيانا على غدامس والحمادة مثيرة
للاثربة والرمال مع هبوط الرؤية الافقية ، ودرجات الحرارة القصـوى
تتـراوح هدا اليوم مابين (28-34) درجة مئوية .
* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية شرقية معتدلة
السرعة ،ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-30) درجة مئوية وتسجل
ارتفاع يوم الغد .
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