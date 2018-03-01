فوز أهلي بنغازي على السويحلي والاتحاد على الشرطة في بطولة ليبيا للخماسيات.





طرابلس 1 مارس 2018 ( وال)- انطلقت مساء اليوم بقاعة غريان نهائيات

بطولة ليبيا لكرة القدم الخماسية (داخل الصالات) حيث فاز فريق أهلي

بنغازي على السويحلي في المباراة الاولى بنتيجة هدفين دون مقابل .

وفي المباراة الثانية، التي جرت عقب انتهاء المباراة الأولى مباشرة،

فاز فريق الاتحاد على اتحاد الشرطة بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.

وستقام يوم غد بنفس القاعة مباريات الجولة الأخيرة حيث سيلتقي أهلي

بنغازي مع الاتحاد لتحديد المركزين الأول والثاني، والسويحلي واتحاد

الشرطة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وسيتم كذلك تتويج بطل الدوري الليبي لهذا الموسم في كرة القدم

الخماسية.

...(وال)..