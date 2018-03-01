أهلي طرابلس يفوز على رفيق والنجمة على دارنس في الدوري الممتاز.





طرابلس 1 مارس 2018 (وال)- حقق فريق أهلي طرابلس فوزا صعبا على فريق

رفيق بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التى جرت مساء اليوم بملعب

الزاوية ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الدوري الممتاز في أسبوعه

الثالث.

الشوط الأول شهد سيطرة واضحة لفريق أهلي طرابلس الذي تحكم في مجريات

اللعب، وتحصل خلال هذا الشوط على ركلة جزاء أهدرها لاعبه "صالح الطاهر"

حيث تصدى لها حارس مرمى رفيق.

ومن ضربة ثابتة استطاع مدافع أهلي طرابلس "سند الورفلي" تسجيل الهدف

الأول في الدقيقة 32، ومن خطأ فادح لحارس الأهلي "محمد نشنوش" استطاع

مهاجم رفيق الغيني "كمارا" تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن

الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول الأهلي الضغط من جديد على مناطق دفاع رفيق، ومن

ضربة ركينة سجل المدافع "معاذ عبود" الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة تصدر أهلي طرابلس المجموعة الرابعة برصيد 21 نقطة، أما

رفيق فبقي بنفس رصيده السابق سبع نقاط.

وعلى ملعب نادي الصقور بطبرق، عاد فريق النجمة بفوز ثمين مساء اليوم

على فريق دارنس بهدفين لصفر، ضمن إياب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

سجل هدف النجمة الأول "جبريل مرسال" وأضاف الهدف الثاني "عمر الشاعري"

وشهد اللقاء إهدار دارنس لركلة جزاء في الشوط الأول والعديد من الفرص.

وبهذه النتيجة رفع فريق النجمة رصيده إلى 10 نقاط، وتجمد رصيد دارنس عند

9 نقاط.

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