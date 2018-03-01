أهلي طرابلس ممثل ليبيا في بطولة الأندية العربية البطلة.الخميس ، 01-03-2018 - 22:00:00



طرابلس 1 مارس 2018 (وال)- تسلمت إدارة نادي أهلي طرابلس دعوة للمشاركة
في بطولة الأندية العربية البطلة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم.
وجاء في الرسالة أن الاتحاد العربي اختار فريق أهلي طرابلس لتمثيل
ليبيا في البطولة عن موسم 2018 -2019 كونه بطل الموسم الماضي.
وسيشارك في البطولة، حسب موقع الاتحاد العربي، 32 فريقا، وستلعب بنظام
خروج المهزوم ذهابا وإيابا.
وستنطلق البطولة خلال شهر أغسطس القادم، وستنتهي في أبريل من العام
2019، وستكون الجوائز المالية فيها ضخمة دون أن تحدد قيمتها.
...(وال)...

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