انطلاق بطولة ليبيا للكرة الحديدية اليوم بمدينة غدامس.





طرابلس 1 مارس 2018 (وال)- انطلقت مساء اليوم الخميس بمدينة غدامس بطولة

ليبيا للكرة الحديدية لفئة الناشئين تخصص "الطويل"، وبطولة الفردي تحت 14

عاما.

ويشارك في البطولة 38 لاعبا يمثلون أندية الصمود وغدامس، والإخاء

(هون) والميثاق (الزهراء) والوحدة (الزنتان) والأهلي المصراتي، ومن

طرابلس أندية طارق بن زياد وسيدي سليم والشباب العربي.

وستتواصل البطولة لمدة أربعة أيام، وسيتوج الفائزون بالتراتيب الثلاثة

الأولى بميداليات وشهادات تقدير تحفيزا لجهودهم في التنافس، وسوف يتم

اختيارهم للمنتخبات الليبية للكرة الحديدية.

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