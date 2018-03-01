وزير الداخلية المفوض يترأس إجتماع رؤساء الأجهزة والمصالح وإدارات وأقسام الوزارة .

طرابلس 01 مارس 2018 ( وال ) - ترأس وزير الداخلية المفوض العميد

عبد السلام عاشور إجتماعاً ضم وكيل وزارة الداخلية ورؤساء الأجهزة والمصالح ومدراء الإدارات العامة والمكاتب ومدراء الأمن والكليات التابعة لوزارة الداخلية . ووفقا للمكتب الاعلامي بالوزارة فقد أستعرض الوزير خلال هذا الأجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر الوزارة بطرابلس آلية عمل وزارة الداخلية وتفعيل عملها المدة القادمة . مشدداً على ضرورة تكاثف جهود كافة الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة للعمل وفق رؤية محدده من شأنها الارتقاء بأدائها وتفعيل مهامها على الوجه الأمثل. وأكد الوزير على ضرورة الاقتراب من المواطن وتحسين الصورة الذهنية عن رجال الشرطة والأجهزة الأمنية.

وأكد إن الوزارة تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية للحد من تدفق المهاجرين عبر ليبيا إلى أوروبا مع الاهتمام بتطوير قدرات الأجهزة الضبطية وتحسين مهاراتهم للقضاء على كافة الظواهر السلبية . وأشار إلى ضرورة نشر ثقافة التسامح بين أبناء الوطن الواحد وتعزيز مفاهيم المصالحة الحقيقية وعودة النازحين بالداخل والخارج إلى ديارهم . أعطيت بعدها الكلمة لعدد من مدراء الإدارات لتوضيح عدد من المواضيع التي تهم إداراتهم والسبل الكفيلة بنجاح عملها .





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