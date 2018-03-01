وزير الداخلية بحكومة الوفاق يتفقد مشروع تنفيذ مطار طرابلس العالمي.

طرابلس 01 مارس 2018 (وال) - قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد

عبد السلام عاشور بزيارة تفقدية اليوم الخميس، إلى منفذ مطار طرابلس

العالمي ومشروع تنفيذ المطار الجديد الذي سيجهز خلال الأشهر الثلاثة

القادمة ليستأنف عمله إلى جانب مطار معيتيقة. ورافق وزير الداخلية المفوض خلال هذه الزيارة عميد بلدية قصر بن غشير ومدير منفذ مطار طرابلس العالمي ومدراء أمن طرابلس وجنزور والعزيزية وقصر بن غشير وعدد من أعيان وحكماء وشيوخ بلدية قصر بن غشير. ودعا وزير الداخلية عبدالسلام عاشور، خلال هذه الزيارة كافة الشركات الأجنبية المتعاقد معها لتنفيذ المشاريع التنموية في طرابلس الى العودة ، مؤكدا أن الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس مطمئن ويمكنها استئناف عملها في المشاريع المتوقفة في جميع القطاعات.



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