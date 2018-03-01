اجتماع "العليا للعلاج" مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا .

طرابلس 01 مارس 2018 ( وال ) - خلص الاجتماع الذي عقده رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج مع رئيس الهيئة الوطنية لزراعة القرنية "جمال بن ناصر" إلى دعم الهيئة وتمكينها من إجراء عمليات زراعة القرنية داخل ليبيا.

ونقل المكتب الاعلامي بوزارة الصحة عن رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج "هاشم بالخير" تأكيده أنه سيتم استيراد القرنيات من الولايات المتحدة الأمريكية لتتم عمليات الزراعة داخل المستشفيات الليبية؛ كما ستتم دعوة أطباء زوار متخصصين لإجراء عمليات الزراعة وتدريب عناصر طبية وطبية مساعدة.

وأضاف "أن توطين عمليات زراعة القرنية داخل المستشفيات الليبية؛ سيساهم وبشكل كبير في التقليل من التكاليف التي ستتحملها الدولة الليبية إذا ما تم إجراء هذه العمليات خارج ليبيا".





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