رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفداً من بلدية الزهراء.





طرابلس 1 مارس 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني، فائز السراج، اليوم الخميس بمقر المجلس بطرابلس وفدا من بلدية

الزهراء يضم رئيس وأعضاء البلدية رفقة النائب مصباح البدري.

وعرض وفد بلدية الزهراء على رئيس المجلس الرئاسي، مطالب بشأن تحسين

أداء القطاعات الخدمية داخل نطاق البلدية خاصة في مجالات الصحة والتعليم

والأمن وصيانة المرافق الإدارية الحكومية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على توفير

مخصصات مالية مباشرة لبلدية الزهراء، بينما سيتم حل مختنقات القطاعات

الخدمية عن طريق مؤسسات الدولة كل فيما يخصه وبقدر ما يتوفر من إمكانيات.

وأوضح السراج، أن الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد

فرض على الحكومة التركيز على الأولويات الأساسية والخدمات الضرورية ووضع

الاحتياجات الأخرى ضمن خطة طويلة الأمد نسبيا.

كما أكد أن حكومة الوفاق تسعى لتحقيق اللامركزية بتفعيل البلديات

وإعطائها صلاحيات أكبر، مشددا على ضرورة أن تتضافر جميع الجهود وحتى

تجتاز البلاد الأزمة الراهنة.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لجهات الاختصاص للبدء الفوري في حل عدد من

المشاكل ذات الصبغة العاجلة في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب وصيانة

المباني الإدارية ببلدية الزهراء وتوفير متطلبات الأجهزة الأمنية ومراكز

الشرطة بالبلدية.

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