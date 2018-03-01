وزير الصحة يصدر تعليماته بتوفير الاحتياجات العاجلة للمركز الطبي سبها .

طرابلس 01 مارس 2018 ( وال ) - أصدر وزير الصحة المفوض "عمر الطاهر" تعليماته إلى لجنة الأزمة المكلفة بالجنوب لتوفير الإحتياجات العاجلة لجرحى الإشتباكات بمدينة سبها.

وأكد المكتب الاعلامي بالوزارة ان وزير الصحة وجه نداءً عاجلاً للعناصر الطبية والطبية المساعدة للإلتحاق بالمراكز الصحية ومركز سبها الطبي؛ مثنياً على دور العناصر التي تقوم بواجبها المهني والوطني نحو المدينة.

ونوهت الوزارة إلى خطورة غياب العناصر الطبية في هذه الأزمة؛ الأمر الذي سيؤثر على تقديم الخدمات الصحية لجرحى الاشتباكات والمرضى القاطنين في المدينة.

وأهابت الوزارة بالجميع الى تجنيب المرافق الصحية والعاملين بها والمرضى والحالات الايوائية تلك الإشتباكات.



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