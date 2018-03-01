ضبط 30 لاجئا شمال غربي تركيا أثناء محاولتهم التسلل إلى الدول الأوروبية .





أنقرة 28 فبراير 2018م ( وال )- ضبطت قوات الأمن التركية اليوم 30 لاجئا

في ولاية " قرقلار إيلي " كانوا يحاولون التسلل إلى أوروبا .

ونقلت وكالة الانباء التركية عن مصادر أمنية في الولاية الواقعة شمال

غربي تركيا إن اللاجئين يحملون الجنسية السورية.

وأشارت إلى أنه إثر إتمام الإجراءات القانونية بحقهم سيحال اللاجئين

إلى مديرية الهجرة في الولاية.

وتشهد الحدود التركية البلغارية والتركية اليونانية والشواطئ التركية

تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري

بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية وتستخدم الشرطة التركية أساليب

مختلفة لمنع محاولات التسلل عبر حدودها .

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