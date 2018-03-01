مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .الخميس ، 01-03-2018 - 14:42:00

مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .
طرابلس 1 مارس 2018 ( وال ) - أكد عميد بلدية سبها "حامد الخيالي " أن
الأوضاع الأمنية في البلدية مستقرة وتشهد هدوء منذ الليلة الماضية .
وأضاف الخيالي في تصريح لوكالة الإنباء الليبية اليوم الخميس أن مركز
سبها الطبي مستمر في تقديم خدماته لكافة المواطنين ، داعيا وزارة الصحة
بحكومة الوفاق الوطني إلى سرعة دعم المستشفي بالاطباء وخاصة أطباء
الجراحة العامة والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى.
كما طالب "الخيالي " الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تقديم خدمات الوقود
والسيولة والغاز ، مؤكدا إن البلدية تشهد نقصا حادا منذ فترة مما اثر
سلبا على تقديم هذه الخدمات .
يشار بأن مدينة سبها كانت قد شهدت اشتباكات بمختلف الاسلحة منذ يوم الاحد
الماضي مما تسبب في نزوح العديد من العائلات .
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