مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .



طرابلس 1 مارس 2018 ( وال ) - أكد عميد بلدية سبها "حامد الخيالي " أن

الأوضاع الأمنية في البلدية مستقرة وتشهد هدوء منذ الليلة الماضية .

وأضاف الخيالي في تصريح لوكالة الإنباء الليبية اليوم الخميس أن مركز

سبها الطبي مستمر في تقديم خدماته لكافة المواطنين ، داعيا وزارة الصحة

بحكومة الوفاق الوطني إلى سرعة دعم المستشفي بالاطباء وخاصة أطباء

الجراحة العامة والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى.

كما طالب "الخيالي " الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تقديم خدمات الوقود

والسيولة والغاز ، مؤكدا إن البلدية تشهد نقصا حادا منذ فترة مما اثر

سلبا على تقديم هذه الخدمات .

يشار بأن مدينة سبها كانت قد شهدت اشتباكات بمختلف الاسلحة منذ يوم الاحد

الماضي مما تسبب في نزوح العديد من العائلات .

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