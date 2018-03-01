عقيد "علي العجيلي التريكي" يتسلّم مهامه مديرا لمديرية أمن غريان .





غريان 01 مارس 2018 ( وال ) - تسلّم عقيد "علي العجيلي التريكي" مهامه

الجديدة مديرا لمديرية أمن غريان من المدير السابق العميد "خالد إمحمد

الغرياني" ، وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم (223 ) لسنة 2018 . م ،

بحضور اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية للإشراف على عملية التسليم

والاستلام .

وأقيم اليوم الخميس بهذه المناسبة حفل أثنى فيه المتحدثون على المجهودات

التي قدمها العميد "خالد الغرياني" رغم قِلة الإمكانيات وفي ظِل الظروف

الصعبة التي تمر بها البلاد ، من أجل استتباب الأمن في المنطقة ، متمنين

للعقيد "علي العجيلي" التوفيق في أداء مهامه الموكلة إليه للحفاظ على

الأمن والاستقرار بالمنطقة .

وحضر حفل التسليم والاستلام عدد من رؤساء المكاتب والأقسام والمراكز

التابعة لمديرية أمن غريان .

( وال غريان ) .