عقيد "علي العجيلي التريكي" يتسلّم مهامه مديرا لمديرية أمن غريان
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الخميس ، 01- 03- 2018 - 13:32:00
غريان 01 مارس 2018 ( وال ) - تسلّم عقيد "علي العجيلي التريكي" مهامه
الجديدة مديرا لمديرية أمن غريان من المدير السابق العميد "خالد إمحمد
الغرياني" ، وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم (223 ) لسنة 2018 . م ،
بحضور اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية للإشراف على عملية التسليم
والاستلام .
وأقيم اليوم الخميس بهذه المناسبة حفل أثنى فيه المتحدثون على المجهودات
التي قدمها العميد "خالد الغرياني" رغم قِلة الإمكانيات وفي ظِل الظروف
الصعبة التي تمر بها البلاد ، من أجل استتباب الأمن في المنطقة ، متمنين
للعقيد "علي العجيلي" التوفيق في أداء مهامه الموكلة إليه للحفاظ على
الأمن والاستقرار بالمنطقة .
وحضر حفل التسليم والاستلام عدد من رؤساء المكاتب والأقسام والمراكز
التابعة لمديرية أمن غريان .
( وال غريان ) .