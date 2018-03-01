لقاء توعوي بالهيأة العامة للمعلومات حول الطفل وتحديات التنمية .







طرابلس 01 مارس 2018 ( وال ) - اقيم اليوم الخميس بمقر الهيأة

العامة للمعلومات بطرابلس لقاء توعويا حول الطفل وتحديات التنمية .

وقام عضو الفريق البحثي لاعداد التقريرالوطني الخامس للتنمية البشرية

الدكتور" إبراهيم علي جبيل " مستشار جراحة وخبير ادارة وتخطيط صحي بتشخيص

مقومات القوة ومكامن الضعف والتعديات والفرص الخاصة بالطفولة والمشاهد

المقترحة للنهوض بالطفولة .



وشارك في اللقاء الذي يأتي ضمن استعدادات الهيئة العامة للمعلومات لاعداد

واصدار التقرير الوطني الخامس للتنمية البشرية ، واعداد الورقات الخلفية

" التقرير ( الفصل الخامس ) التحديات الاجتماعية والثقافية " الطفل

وتحديات التنمية كل من رئيس لجنة ادارة الهيئة العامة للمعلومات الدكتور

" عبد الرؤوف علي البيباص " ومدير عام معهد التخطيط الدكتور " الطاهر ابو

الحسن " ، وورئيس الفريق البحثي للتقرير الاستاذ " علي مصطفى الشريف "

وعدد من الخبراء والمختصين والمهتمين بمجالات الطفولة والتنمية البشرية .

الجدير بالذكر ان الهيأة العامة للمعلومات كانت قد باشرت العمل في اعداد

التقرير الخامس للتنمية البشرية والذي يتناول موضوع ( تحديات التنمية في

ليبيا ) ويأتي تواصلا مع سلسلة تقارير التنمية البشرية التي صدرت عن

الهيأة منذ العام 1998 . م في اطار الالتزام الدولي لاصدار تقارير دورية

عن التنمية البشرية ، ويسعى إلى التتبع الراصد لوضعية الاداء التنموي في

ليبيا ، مركزا بالخصوص على تحديد أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه

التنمية البشرية في ليبيا .

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