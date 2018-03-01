لقاء توعوي بالهيأة العامة
للمعلومات حول الطفل وتحديات التنمية .
الخميس ، 01- 03- 2018 - 13:25:00
طرابلس 01 مارس 2018 ( وال ) - اقيم اليوم الخميس بمقر الهيأة
العامة للمعلومات بطرابلس لقاء توعويا حول الطفل وتحديات التنمية .
وقام عضو الفريق البحثي لاعداد التقريرالوطني الخامس للتنمية البشرية
الدكتور" إبراهيم علي جبيل " مستشار جراحة وخبير ادارة وتخطيط صحي بتشخيص
مقومات القوة ومكامن الضعف والتعديات والفرص الخاصة بالطفولة والمشاهد
المقترحة للنهوض بالطفولة .
وشارك في اللقاء الذي يأتي ضمن استعدادات الهيئة العامة للمعلومات لاعداد
واصدار التقرير الوطني الخامس للتنمية البشرية ، واعداد الورقات الخلفية
" التقرير ( الفصل الخامس ) التحديات الاجتماعية والثقافية " الطفل
وتحديات التنمية كل من رئيس لجنة ادارة الهيئة العامة للمعلومات الدكتور
" عبد الرؤوف علي البيباص " ومدير عام معهد التخطيط الدكتور " الطاهر ابو
الحسن " ، وورئيس الفريق البحثي للتقرير الاستاذ " علي مصطفى الشريف "
وعدد من الخبراء والمختصين والمهتمين بمجالات الطفولة والتنمية البشرية .
الجدير بالذكر ان الهيأة العامة للمعلومات كانت قد باشرت العمل في اعداد
التقرير الخامس للتنمية البشرية والذي يتناول موضوع ( تحديات التنمية في
ليبيا ) ويأتي تواصلا مع سلسلة تقارير التنمية البشرية التي صدرت عن
الهيأة منذ العام 1998 . م في اطار الالتزام الدولي لاصدار تقارير دورية
عن التنمية البشرية ، ويسعى إلى التتبع الراصد لوضعية الاداء التنموي في
ليبيا ، مركزا بالخصوص على تحديد أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه
التنمية البشرية في ليبيا .
( وال )