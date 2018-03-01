اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين تهيب بالنازحين والمهجرين التواصل معها لتسيير عودتهم لسابق أعمالهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية .





طرابلس 01 مارس 2018 ( وال ) - أهابت اللجنة العليا لعودة

النازحين والمهجرين التابعة للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بالسادة

المواطنين النازحين والمهجرين التواصل مع اللجنة لتسيير عودتهم لسابق

أعمالهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية مع المؤسسات والجهات العامة في الدولة .

ودعت اللجنة المعنيين إلى القدوم إلى مقرها الكائن ببلدية طرابلس المركز

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