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.. الهيأة العامة للمعلومات تعلن عن انطلاق

العمل بالمرحلة الثانية بمشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات

الجغرافية .





طرابلس 01 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت الهيأة الوطنية للمعلومات عن

انطلاق العمل بالمرحلة الثانية بمشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات

الجغرافية .

وقال رئيس لجنة إدارة الهيأة الوطنية للمعلومات أ " عبد الرؤوف

البيباص " إن هذا المشروع يشكل أهمية بالغة في دعم القرار وتطوير اداء

المؤسسات الوطنية والارتقاء باعمالها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين .

وأكد أ " البيباص " في كلمته التي القاها

في مستهل أعمال ورشة العمل التي اقيمت أمس الأربعاء تحت شعار " الواقع

والاتجاهات المستقبلية للمشروع "

ان هذا المشروع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور اقتصاد الدولة ، وسيسهم في

رفع مستوى معيشة ورفاهية المواطن باعتبار ان البنية التحتية للمعلومات

الجغرافية هي الداعم الرئيسي لخطط التنمية .

يشار إلى ان أعمال هذه الورشة تخللها عرضا مرئيا حول المشروع ،

ومنهجية العمل ، ومراحله الفنية المختلفة .. كما شهدت مناقشات حوارية

وتبادل وجهات النظر بين المشاركين حول آليات تفعيل المرحلة الثانية من

المشروع ، ومسودة اتفاقية توريد الخدمة الرئيسية التي تعد إطاراً

للاتفاقيات المستقبلية بين الهيأة والمؤسسات والجهات الوطنية المشاركة في

المشروع .

وحضر جلسات الورشة رئيس مصلحة المساحة ، ورئيس هيأة المشروعات العامة

، والمدراء العامون لكل من مركز المعلومات والتوثيق السياحي ، ومركز

البحوث الصناعية ، والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ،

ومدير البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية وفريق العمل .

كما حضرها ممثلين عن مصلحة التخطيط العمراني ، ووزارة الزراعة ،

ومركز بحوث النفط ، والشركة العامة للكهرباء .

( وال )