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الخميس ، 01- 03- 2018 - 12:40:00
.. الهيأة العامة للمعلومات تعلن عن انطلاق
العمل بالمرحلة الثانية بمشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات
الجغرافية .
طرابلس 01 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت الهيأة الوطنية للمعلومات عن
انطلاق العمل بالمرحلة الثانية بمشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات
الجغرافية .
وقال رئيس لجنة إدارة الهيأة الوطنية للمعلومات أ " عبد الرؤوف
البيباص " إن هذا المشروع يشكل أهمية بالغة في دعم القرار وتطوير اداء
المؤسسات الوطنية والارتقاء باعمالها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين .
وأكد أ " البيباص " في كلمته التي القاها
في مستهل أعمال ورشة العمل التي اقيمت أمس الأربعاء تحت شعار " الواقع
والاتجاهات المستقبلية للمشروع "
ان هذا المشروع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور اقتصاد الدولة ، وسيسهم في
رفع مستوى معيشة ورفاهية المواطن باعتبار ان البنية التحتية للمعلومات
الجغرافية هي الداعم الرئيسي لخطط التنمية .
يشار إلى ان أعمال هذه الورشة تخللها عرضا مرئيا حول المشروع ،
ومنهجية العمل ، ومراحله الفنية المختلفة .. كما شهدت مناقشات حوارية
وتبادل وجهات النظر بين المشاركين حول آليات تفعيل المرحلة الثانية من
المشروع ، ومسودة اتفاقية توريد الخدمة الرئيسية التي تعد إطاراً
للاتفاقيات المستقبلية بين الهيأة والمؤسسات والجهات الوطنية المشاركة في
المشروع .
وحضر جلسات الورشة رئيس مصلحة المساحة ، ورئيس هيأة المشروعات العامة
، والمدراء العامون لكل من مركز المعلومات والتوثيق السياحي ، ومركز
البحوث الصناعية ، والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ،
ومدير البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية وفريق العمل .
كما حضرها ممثلين عن مصلحة التخطيط العمراني ، ووزارة الزراعة ،
ومركز بحوث النفط ، والشركة العامة للكهرباء .
( وال )