للموقع .
الخميس ، 01- 03- 2018 - 12:44:00
.. رئيس وأعضاء اتحاد طلبة كلية الاقتصاد
بجامعة سرت يقومون بزيارة لمرضى قسم الغسيل الكلوى بمستشفى أبن سينا .
سرت 01 مارس 2018(وال)- قام رئيس وأعضاء اتحاد طلبة كلية
الاقتصاد بجامعة سرت بزيارة لمرضى قسم الغسيل الكلوى بمستشفى أبن سينا
بسرت ، وتقديم مواد غذائية للمرضى المترددين على القسم والتى يتم اخذها
بعد اتمام كل عملية غسيل للمريض أو المريضة .
وأعربت رئيسة قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى الدكتورة " مسعودة اعنيزة " عن
شكرها لهذه الزيارة التي لقيت كل ترحيب وامتنان من عناصر التمريض
العاملين بالقسم ، وكذلك المرضى .
(وال - سرت)