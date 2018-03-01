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.. رئيس وأعضاء اتحاد طلبة كلية الاقتصاد

بجامعة سرت يقومون بزيارة لمرضى قسم الغسيل الكلوى بمستشفى أبن سينا .





سرت 01 مارس 2018(وال)- قام رئيس وأعضاء اتحاد طلبة كلية

الاقتصاد بجامعة سرت بزيارة لمرضى قسم الغسيل الكلوى بمستشفى أبن سينا

بسرت ، وتقديم مواد غذائية للمرضى المترددين على القسم والتى يتم اخذها

بعد اتمام كل عملية غسيل للمريض أو المريضة .

وأعربت رئيسة قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى الدكتورة " مسعودة اعنيزة " عن

شكرها لهذه الزيارة التي لقيت كل ترحيب وامتنان من عناصر التمريض

العاملين بالقسم ، وكذلك المرضى .

(وال - سرت)