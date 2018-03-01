للموقع .الخميس ، 01-03-2018 - 12:44:00

.. رئيس وأعضاء اتحاد طلبة كلية الاقتصاد
بجامعة سرت يقومون بزيارة لمرضى قسم الغسيل الكلوى بمستشفى أبن سينا .


سرت 01 مارس 2018(وال)- قام رئيس وأعضاء اتحاد طلبة كلية
الاقتصاد بجامعة سرت بزيارة لمرضى قسم الغسيل الكلوى بمستشفى أبن سينا
بسرت ، وتقديم مواد غذائية للمرضى المترددين على القسم والتى يتم اخذها
بعد اتمام كل عملية غسيل للمريض أو المريضة .
وأعربت رئيسة قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى الدكتورة " مسعودة اعنيزة " عن
شكرها لهذه الزيارة التي لقيت كل ترحيب وامتنان من عناصر التمريض
العاملين بالقسم ، وكذلك المرضى .
(وال - سرت)

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