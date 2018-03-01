القبض على تاجر مخدرات وبحوزته سلاح بسوسه.





بنغازى1مارس 2018 (وال ) - تمكن عناصر مكافحة المخدرات فرع شحات من

ضبط شخصين يقومان بالاتجار بحبوب المهلوسة بمدينة سوسة شرق شحات.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات إن بلاغا ورد لفرع المكافحة في سوسة

بوجود شخص يقوم بالمتاجرة بحبوب الهلوسة عند المدخل الساحلي للسوسة قادما

من مدينة شحات .

وأوضح الناطق أن وحدة التحري والقبض بالقسم أجرت تحرياتها وتأكدت من صحة

المعلومة وتم التنسيق مع النيابة العامة بهذا الخصوص وتم القبض على

المتهم.

وأشار الناطق باسم مديرية أمن شحات إلى أنه تم العثور بحوزة المتهم نحو

180 حبة ترامادول وسلاح ناري نوع كلاشن كوف .

...( وال بنغازى ).....