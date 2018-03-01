نقابة أخصائي التغذية بطرابلس الكبرى تنظم يوم السبت القادم اليوم التخصصي الأول لنقابة أخصائي التغذية .



طرابلس 1 مارس 2018 ( وال ) - تنظم نقابة أخصائي التغذية بطرابلس

الكبرى يوم السبت الموافق 3 مارس الجاري اليوم التخصصي الأول لنقابة

أخصائي التغذية بمشاركة العديد من الأساتذة والمختصين والمهتمين بمجال

التغذية .

وأوضح الدكتور محمد الشيباني رئيس مجلس نقابة أخصائي التغذية في

طرابلس الكبرى إن الهدف من تنظيم هذا اليوم هو الوقوف عند هذه المهنة

وإبراز دورها التوعوي المناط بها في المجتمع , ومساهمتها في الوقاية

وعلاج الإمراض ,والمشاكل والصعوبات التي تواجه أخصائي التغذية عند تأدية

واجباته في المجتمع.

وقال الشيباني في تصريح لوكالة الأنباء الليبية سيتم خلال هذا

اليوم تقديم العديد من الأوراق العلمية التي ستتناول دور التغذية في

معالجة إمراض السمنة وعلاقة التغذية في الوقاية من أمراض الكلي ,

والاستراتيجيات الواجب إتباعها من اجل إيجاد موقع لأخصائي التغذية في

المجتمع وتسهيل دوره في أداء المهمة المناطة به .. بالاضافة إلى دور

الاخصائى في تقييم حالة التغذية في المدارس ورياض الأطفال .

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