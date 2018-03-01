عميد بلدية بنغازي يتفقد موقع مشروع مستودع غرب بنغازي النفطي في منطقة الحليس.





بنغازي 1مارس 2018 (وال ) - تفقد عميد بلدية بنغازي "عبدالرحمن

العبار" ورئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط د"فؤاد بالرحيم"

موقع مشروع مستودع غرب بنغازي النفطي في منطقة الحليس الذي سيتم تنفيذه

خلال هذا العام 2018 .

ويعتبر هذا المستودع النفطي أحد المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركة

البريقة لتسويق النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية بلدية بنغازي,

والذي يحتوى على مستودع للوقود والمنتجات النفطية وميناء نفطي بعدة

أرصفة، وعدد 12 خزان للوقود المتنوع من بنزين وديزيل وكيروسين بأنواعه

وغاز بترو مسال (الطهي ).

ويعد هذا المشروع من المشاريع التنموية الداعمة في المدينة والذي يستهدف

إلى توفير مابين 1500 إلى 2000 فرصة عمل بحسب المتوقع, ويساهم في إقامة

تنمية مكانية مستدامة في مدينة بنغازي وضواحيها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها تمهيد البدء في الأعمال

الإنشائية, والاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق والتعاون مابين

ديوان بلدية بنغازي وشركة البريقة لتسويق النفط.

....( وال بنغازى)....