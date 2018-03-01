عمداء بلديات الساحل يبحثون سبل ايجاد حلول سريعة لصيانة الطريق الساحلي العام الممتد من طرابلس إلى مصرتة.





الخمس 01 مارس 2018 (وال)- عقد امس الاربعاء بقاعة الاجتماعات بالشركة

الأهلية للإسمنت بمدينة الخمس اجتماع ضم عمداء بلديات الخمس، مصراتة،

زليتن ، قصرالأخيار، القره بوللي، مسلاتة .

وتناول الاجتماع ما انبثق عن مبادرة الحراك الأهلي ومؤسسات المجتمع

المدني بالخمس بشأن ضرورة ايجاد حل سريع للمشكلة التي يعاني منها الطريق

الساحلي العام الممتد بين طرابلس ومصراتة من تصدع وانكسارات وعدم صلاحيته

للسير عليه في بعض المواقع، وخاصة الطريق المار من منطقة الخمس.

وأكد المجتمعون بضرورة العمل على ايجاد حلول جدرية وسريعة وتوفير ممرات

للمشاة والإشارات الضوئية وتفعيل دور شرطة المرور والدوريات على الطريق

الساحلي العام ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتدارك هذه المعضلة وما نجم

عنها من أضرار بشرية ومادية جراء حوادث السير .

ودعا عمداء البلديات المجتمعة ، الجهات التنفيذية متمثلة في وزارتي

المواصلات والداخلية ونقابات النقل وكافة الجهات المعنية من هذه البلديات

للمشاركة في الاجتماعات القادمة لوضع حلول جذرية لهذا الطريق الحيوي .

وشددوا في بيان لهم وجهوه إلى الجهات المعنية بالعمل على إجراء صيانة

عاجلة للطريق الساحلي العام الممتد من طرابلس إلى مصرتة، والعمل على

إنشاء طرق بديلة لهذا الطريق.

..(وال- الخمس)..