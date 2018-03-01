مستشفى المرج ينظم اليوم العلمي لأمراض الدم.





بنغازى 1 مارس 2018(وال )- نضم قسم الباطنة في مستشفى المرج العام

اليوم العلمي الأول لأمراض الدم في قاعة التدريب بالمستشفى.

وشارك في اليوم العلمي أطباء المستشفى العام من كل الأقسام الطبية ،حيث

تناول د" خالد الدرسي" ورقة حول سبل التشخيص والعلاج،كما قدم د"مفتاح

السحاتي"،ورقة علمية عن التجلطات الوريدية وطرق علاجها.

ويهدف اليوم العلمي الذي يعقد دوريا كل شهر بمثابة لقاء عمل يجمع الأطباء

بالمستشفى ويتم فيه استعراض أحدث الأبحاث العلمية المعتمدة وتدارسها.

.....( وال بنغازى).....