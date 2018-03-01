الملتقى الأول للجنة شركة البريقة لتسويق النفط في بنغازي‏.





بنغازي 1مارس 2018 (وال )- عقد في مدينة بنغازي الملتقى الأول للجنة

إدارة شركة البريقة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بفندق تيبستي السياحي

بحضور رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة والمديرين العموميين على مستوى

ليبيا.

وتخلل الملتقى استعراض الملاحظات وتوصيات الجمعية العمومية للشركة في

اجتماعها العادي لعام 2017 بالإضافة إلى عرض ملخص لتقديم الخطة التنفيذية

لعام 2018 ووضع آلية إعداد الخطط التشغيلية للإدارات وتنفيذها وفقا

لمنهجية العمل الواردة في رقم (1) لعام 2018.

كما تم التطرق خلال الملتقى إلى الاتفاق الفعلي للموازنة التخطيطية مع

المخصصات المعتمدة لعام 2017 والمستهدف لعام 2018.

وركز المشاركون في الملتقى على الصعوبات التي تواجه عملية تنفيذ المشاريع

للبنود الاستثمارية وعرض دليل الصحة والسلامة المهنية والديون المتعلقة

بالشركة.

.....( وال بنغازى)...