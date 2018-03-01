الاحتفال باليوم العربي للغة العربية .





بنغازي 1مارس 2018 (وال )- أحيث الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية

في مقر الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازى اليوم الخميس

الأول من شهر مارس باليوم العربي للاحتفاء باللغة العربية الذي جاء بناء

على قرار المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

الالسكو 2009.

وبهذه المناسبة اقيمت احتفالية لتكريم ست شخصيات تصنف من أكثر علماء

اللغة العربية بحثا حيث أمضوا سنوات طويلة في تعلم وتعليم اللغة العربية.

....( وال بنغازى)...