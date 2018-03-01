المدعي العام في كوسوفو يعلن احباط مخطط لاغتيالات سياسية .





بريشتينا 1 مارس 2018 (وال) - وجه مكتب المدعي العام في كوسوفو

الاتهام إلى عشرة اشخاص بالتخطيط لاغتيال مسؤولين .

وقال المكتب في بيان له نشر أمس الاربعاء إن المشتبه بهم الذين

ينتمون إلى منظمة اجرامية " هدفوا الى "زعزعة البنية الاقتصادية

والدستورية والاجتماعية الاساسية (لكوسوفو) بشكل خطر او تدميرها".

واضاف انهم خططوا لتحقيق هدفهم عبر "الاعتداء والقتل ضد ارفع شخصيات

الدولة السابقين والحاليين (...) معتبرين اياهم خونة للبلاد ".

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن المشتبه بهم ينتمون إلى منظمة تسمى

" عين الشعب" مرتبطة بمجموعات سياسية متطرفة للشتات الكوسوفي في العالم .