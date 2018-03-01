مقتل ستة عمال اغاثة إنسانية في جمهورية افريقيا الوسطى.





بانغي 01 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت بعثة الامم المتحدة في جمهورية

افريقيا الوسطى (مينوسكا) امس الاربعاء أن ستة عمال إغاثة، أحدهم يعمل

لحساب صندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، قتلوا يوم الاحد الماضي

في هجوم استهدفهم في شمال غرب البلاد.

وقالت البعثة في بيان لها ان "مينوسكا تدين قتل موظف في اليونيسف

وخمسة عمال إغاثة انسانية آخرين قرب ماركوندا في شمال غرب جمهورية

افريقيا الوسطى .

ولم تعرف حتى مساء الأربعاء الجهة التي تقف وراء الهجوم الذي قالت

اليونيسف انه وقع الأحد.

وقتل في افريقيا في 2017 ما مجموعه 13 موظف اغاثة انسانية سقطوا في

هجمات شنتها جماعات مسلحة.

وتقع ماركوندا في شمال غرب جمهورية أفريقيا الوسطى حيث أعمال العنف

مستمرة منذ نهاية 2017. وتدور في هذه المنطقة معارك بين جماعتين مسلحتين

متناحرتين هما الحركة الوطنية لتحرير جمهورية أفريقيا الوسطى (أسسها في

أكتوبر احمد باهار الذي منح نفسه رتبة "جنرال") وجماعة "الثورة والعدالة"

(يقودها ارميل سايو).

وادت هذه المعارك بحسب الامم المتحدة الى فرار اكثر من 65 ألف شخص لجأ

معظمهم الى مدينة باوا في مقاطعة اوهام بيندي.