الاحتفال بيوم السياحة العربي واليوم العالمي للمرشد السياحي .









مسقط 01 مارس 2018 (وال)- استضافت سلطنة عمان ممثلة في

وزارة السياحة مؤخراً الاحتفال الرسمي للمنظمة العربية للسياحة بيوم

السياحة العربي ، وتكريم المرشدين السياحيين تزامناً مع الاحتفال باليوم

العالمي للمرشد السياحي .

ويأتي اقامة هذا الاحتفال لتسليط الضوء على أهمية مهنة الارشاد السياحي

ودورها الرئيسي في تنمية المجتمعات السياحية، فضلاً عن تشجيع المهتمين

والدارسين في القطاع السياحي على مزاولة العمل في مجال الإرشاد .

وألقت وكيلة وزارة السياحة " ميثاء بنت سيف المحروقية " كلمة أوضحت

من خلالها أن المنظمة العربية للسياحة اختارت تاريخ الرابع والعشرين من

فبراير من كل عام يومًا للاحتفال بالسياحة العربية احياء لذكرى ميلاد

الرحالة العربي المغربي " ابن بطوطة " وهو أحد أشهر من دوّن وكتب في

تاريخ الرحلات على مر العصور.

وأضافت أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي استكمالاً لجهود وتوجهات المجلس

الوزاري العربي للسياحة والمنظمة العربية للسياحة نحو تعزيز التعاون

العربي المشترك وتنسيق الجهود لتطوير القطاع السياحي في الدول العربية

وتنشيط السياحة العربية البينية عبر البرامج والفعاليات والترويج للوجهات

السياحية في مختلف المدن العربية بهدف الدفع بمسيرة التعاون والتكامل

العربي في مجال السياحة إلى مزيد من التقدم والازدهار.

وأوضحت أن المنظمة العربية للسياحة اختارت شعار/السياحة والتنمية

المستدامة/ للاحتفاء بهذه المناسبة ، حيث تلعب السياحة دوراً مهماً في

التنمية الحضارية

والاقتصادية للمجتمعات الحاضنة لها من خلال تطوير المشروعات والمنشآت

والمنتجات السياحية، مع الأخذ بعين الاعتبار حرص المنظمة وتشجيعها ودعمها

نحو تكثيف الجهود لصون الموارد والمقومات البيئية الطبيعية والمعالم

التاريخية والموروثات الثقافية والمجتمعية لضمان تحقيق التنمية السياحية

المستدامة.

وقالت إن السلطنة تنعم بإمكانات وموارد طبيعية وتاريخية وتراثية عديدة

وثرية ومتنوعة مما حدا بالحكومة بالبدء في الاهتمام بهذا القطاع وحفظ

مقوماته منذ مطلع

السبعينيات ومن ثم الانتقال التدريجي نحو الاستفادة من هذه المقومات

والمنتجات من أجل تحقيق التنمية السياحية المستدامة ومن أجل تعزيز جهود

التنويع الاقتصادي فكان البدء في تطبيق الاستراتيجية العمانية للسياحة في

العام 2016 وما تبعه من مبادرات تنفيذية في القطاع السياحي تتويجا لهذا

الاهتمام، مبينة أن الحرص على الاستفادة من المنتج السياحي العماني

الأصيل وتسويق التجربة السياحية العمانية العربية بمختلف تفاصيلها

الحضارية والثقافية والبيئية والمجتمعية يعد علامة جودة فارقة سعت لها

السلطنة.

وألقى المدير العام المساعد لتصنيف ومراقبة جودة المنشآت الفندقية

والسياحية بوزارة السياحة " سعيد بن حارب العبيداني " كلمة عن أبرز

التطورات في مجال الارشاد السياحي قال فيها إن تنظيم فعالية يوم السياحة

العربي في هذا اليوم وتخصيص جزء من فقراته للاحتفاء بالمرشدين السياحيين

يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية مزاولة مهنة الارشاد السياحي والدور

المقدر الذي يقوم به هؤلاء المرشدين ومساهمتهم الفاعلة في صناعة السياحة

، فضلاً عن تشجيع المهتمين والدارسين في القطاع السياحي للعمل في مجال

مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وانعكاس ذلك على فتح فرص عمل للمواطنين

للعمل في هذا المجال الهام.

كما ألقى الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والفعاليات بالمنظمة

العربية للسياحة " وليد علي أحمد الحناوي " ، كلمة المنظمة بمناسبة يوم

السياحة العربي، قال فيها أن المنظمة العربية للسياحة تتوقع أن يزور

المنطقة العربية بحلول عام 2030 ما يعادل 195 مليون سائح أو ما يزيد

بمعدل ثلاث مرات على الاعداد الحالية للسياح الى المنطقة العربية والتي

كانت بحدود 73 مليون سائح، مؤكداً أن السياحة صناعة كبرى ومورد اقتصادي

مهم ، حيث أنه جاب العالم خلال عام 2017 أكثر من مليار ومائتي مليون سائح

مما يعطينا دلالة ومؤشراً بمدى أهمية تنمية السياحة البينية العربية

والدولية وتطويرها لما لها من مردود اقتصادي مباشر على الدول العربية

وشعوبها مما ينمي مجتمعاتها المحلية ويثري قاعدتها .

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات والفعاليات التي جسدت ذكرى الرحالة

العربي " ابن بطوطة " حيث يأتي الاحتفال بيوم السياحة العربي في 24

فبراير من كل عام احتفاءً بتاريخ مولده بمدينة طنجة المغربية في مثل هذا

اليوم من العام 1304 . م ، والذي استغرقت رحلاته قرابة الثلاثة عقود وطاف

فيها معظم الدول العربية من المغرب إلى المشرق ، بالإضافة إلى بلاد

الأندلس وأواسط أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وغيرها وكتب عن هذه

الرحلات في كتابه الشهير /تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب

الأسفار/، كما تم تقديم عرض يوضح زيارة الرحال الشهيرة إلى السلطنة ووصفه

للمقومات البيئية الطبيعية والعادات المجتمعية للمدن العمانية التي

زارها.

وتضمن الاحتفال بيوم السياحة العربي فقرة لتكريم المرشدين السياحيين

العُمانيين تقديراً لجهودهم ومساهمتهم الفاعلة في القطاع بمناسبة

الاحتفال باليوم العالمي للمرشد السياحي والذي يصادف 21 من فبراير من كل

عام، كما تم تقديم عرض لأهم الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الجانب

ودور المرشدين السياحيين في إبراز الصورة الحقيقية لمناطق الجذب السياحي

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( وال )