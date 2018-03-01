المشاركة الليبية في الدورة التدريبية الخامسة للبرنامج التدريبي للأمن والسلام تحظى بالاهتمام والتقدير .







أسوان 01 مارس 2018 (وال)- حظيت المشاركة الليبية في الدورة

التدريبية الخامسة للبرنامج التدريبي للأمن والسلام الذي أقيم بمحافظة

أسوان بمصر على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ، بالاهتمام

والتقدير من قبل رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في هذا البرنامج .

وأكدت السفيرة " مرفت تلاوي " في كلمة ألقتها في مستهل الدورة التي

تقام ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030...رؤية شبابية " على أن المرأة هي

الضحية الأولى في الصراعات السياسية حيث أنها ليست طرفا فيها، وإن غياب

المرأة عن عمليات التسوية لهذه الصراعات والوصول للسلام العادل يؤثر على

نجاح هذه التسويات و قدرتها على تحقيق النتائج المطلوبة.

وشددت " التلاوي " وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لمنظمة المرأة العربية

على أن اشراك المرأة الفاعل في هذه العمليات يقتضي تأهيلها وتدريبها بما

يضاعف من فوائد مشاركتها ويحقق القيمة المضافة لها من خلال توعيتها، وهذا

يعني أن تكون الخطط والإجراءات المحددة تراعي حقوق المرأة والنوع

الإجتماعي وما يعبر عنه من إختلاف بين أدوار ومسؤليات الجنسين وبالتالي

احتياجات كل منها .

وأضافت أن قرار الحرب دائما يتخذه الرجال ويتحمل نتائجه النساء والأطفال،

وبالتالي طالما تتحمل المرأة الأضرار فيجب أن تشارك في اتخاذ القرار.

وشارك في هذه الدورة " 13 " دول عربية منها دولة فلسطين، وجمهورية

العراق، والجمهورية السورية ، والجمهورية اليمنية، وجمهورية مصر العربية

، اضافة إلى دولة ليبيا .

( وال )