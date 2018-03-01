بيونغ يانغ: قوتنا النووية لا تستهدف سيئول، بل تهدف إلى مواجهة تهديدات واشنطن النووية .





سيول 01 مارس 2018 ( وال ) - قالت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم

حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، امس الأربعاء، إن القوة النووية

لكوريا الشمالية لا تستهدف جارتها الجنوبية، بل تهدف إلى مواجهة تهديدات

الولايات المتحدة النووية ومغامراتها النووية.

وذكرت الصحيفة أن لا أحد يصدق بأن كوريا الشمالية تمتلك الأسلحة

النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات لتوجيه ضربة ضد كوريا

الجنوبية التي تقع على مسافة قريبة منها.

وأكدت على أن بعض الكوريين الجنوبيين يعتبرون القوة النووية الكورية

الشمالية أصولا استراتيجية لضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية وسلامة

الأمة، معتقدين بأن القلق الأمني لا يأتي بسبب الأسلحة النووية الكورية

الشمالية، بل يأتي بسبب الولايات المتحدة المهووسة باندلاع حرب نووية.