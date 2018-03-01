المؤتمر العلمي الاول للمصالحة في ليبيا /اضافة أولى واخيرة .







طرابلس 01 مارس 2018 (وال)- أكد المؤتمر العلمي الاول

للمصالحة في ليبيا على أهمية دور الخطاب الديني في بث روح العفو والتسامح

، ورأب الصدع والحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين ابناء

الوطن ، وعلى دور الأدباء والمثقفين والفنانين في دعم مشروع المصالحة ،

كخيار استراتيجي وطني ومجتمعي للنهوض بالدولة .

وشددت التوصيات التي اتخذها المؤتمر على ضرورة التزام وسائل الاعلام

المختلفة بالخطاب الهادف الحاث على بث روح الحوار والتسامح ، وتنمية

الشعور الوطني وتهيئة الرأي العام لدعم مشروع المصالحة ، في اطار ميثاق

شرف اعلامي تلتزم به وسائل الاعلام الليبية بكافة اطيافها ، والاسراع في

وضع برامج فاعلة للدعم النفسي ومعالجة الاثار النفسية الناتجة عن

النزاعات المسلحة والمشاكل والصراعات التي حدثت طيلة الفترة السابقة ،

وذلك من خلال انشاء مؤسسة وطنية خاصة تهتم بمسائل المعالجة والترويح

النفسي .

المؤتمر أكد على أهمية احياء روح الهوية الوطنية وتجذيرها من خلال

اعادة تطوير المناهج الدراسية التربوية والتعليمية في المراحل كافة ،

والاستعانة بالبحث العلمي ، لمواجهة تحديات اعادة بناء الامن والسلم

الاجتماعي في ليبيا ، بما يكفل الاستقرار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،

من خلال ترشيد القرارات .

ودعا المؤتمر إلى تعزيز دور الحكم المحلي من خلال البلديات ضمانا

لتوفير الخدمات للمواطنين بعدالة جغرافيا وسكانيا بما يلبي حاجات التطوير

والتنمية البشرية للاجيال القادمة والتوزيع العادل للخدمات العامة

والمشروعات التنموية ، وتفعيل دور النقابات والاتحادات المهنية واعادة

بنائها بصورة صحيحة لما لها من مساهمات ايجابية في تعزيز اللحمة الوطنية

، وتنمية روح المواطنة .

التوصيات تضمنت كذلك ضروة معالجة الخلل الموجود في توازن الدخول

والمرتبات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعاملين بالدولة بشكل عادل

، و تفعيل دور المرأة كاساس لبناء الاسرة التي تمثل النواة الاولى

للمجتمع والعمل على اشراكها في دعم نشاطات المصالحة الوطنية ، والدعوة

إلى تشكيل قوة خاصة تسمى قوة السلم والمصالحة ، ووضع ميثاق شرف اجتماعي

لصيانة اللحمة الوطنية ، وتشكيل لجنة من الحكماء للتواصل مع الاجسام

التشريعية والتنفيذية والقضائية لحل المشكل السياسي الحالي .

يذكر أن الهدف من انعقاد المؤتمر الذي جمع كل الليبيين المعنيين

بتحقيق المصالحة الوطنية من كل أرجاء ليبيا هو تكثيف وتوحيد الجهود

للخروج بليبيا من أزمتها الراهنة وفتح صفحة جديدة ملؤها الأمل من اجل

بناء دولة القانون والمؤسسات .

كما يهدف المؤتمر إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه مسيرة المصالحة

في ليبيا والاطلاع على التجارب الداخلية والخارجية في عمليات المصالحة

والاصلاح ، بالاضافة إلى الوقوف على الأفكار النيرة والمقترحات والحلول

والخطوات المناسبة للمصالحة في ليبيا.

وشارك في الجلسة الاولى لليوم الاول للمؤتمر عدد من الاكاديميين

والمتخصصين من خلال تقديمهم ورقات بحثية أبرزها ماهية المصالحة الوطنية

والمصالحة الوطنية الليبية ووثيقة المرآة الليبية لبناء السلام والمصالحة

الوطنية الشاملة واهميتها في استقرار ليبيا.

وناقش المشاركون من خبراء رجال المصالحة والمشايخ والاعيان والمجالس

الاجتماعية بإستفاضة عدة محاور منها ثقافة التسامح والعفو العام بين

اطياف الشعب الليبي واثر المصالحة في تقدم الدولة ودور حكماء واعيان

القبائل ومسار المصالحة الوطنية في ليبيا وبناء السلم الاجتماعي