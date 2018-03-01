قوات الاحتلال تتوغل جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة .الخميس ، 01-03-2018 - 08:54:00



خان يونس 1-مارس 2018 (وال) - توغلت جرافات الاحتلال الاسرائيلي،
اليوم الخميس، بشكل محدود جنوب شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وذكر شهود عيان، أن عدة جرافات، وفي ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع
الحربية في سماء المنطقة، توغلت بشكل محدود شرق بلدة الفخاري شمال شرق
المحافظة في منطقة من موقع "صوفا" العسكري الاسرائيلي، المقام على الخط
الفاصل، وشرعت بعمليات تجريف في المكان.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا " أن عمليات توغل ترصد بشكل مستمر
شرق القطاع من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وتنفذ عمليات تجريف خلال
عمليات توغلها، يصحبها عمليات اطلاق نار مكثفة في محيط المنطقة التي يتم
التوغل فيها.
...(وال)...

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