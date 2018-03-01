استقالة هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الابيض .





واشنطن 1 مارس 2018 (وال) - أعلنت الرئاسة الاميركية الاربعاء ان هوب

هيكس، مديرة الاتصالات في البيت الابيض وإحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد

ترامب، استقالت من منصبها، في خطوة تأتي غداة مثولها أمام الكونغرس في

جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وقال "ترامب" في بيان نشره البيت الابيض ان "هوب رائعة وقامت بعمل

ممتاز"، بينما قالت هيكس "لا أجد الكلمات للتعبير بالشكل المناسب عن مدى

امتناني للرئيس ترامب"، من دون ان توضح اسباب استقالتها المفاجئة.

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