قوات الاحتلال تعتقل شابا وتعيق تحركات المواطنين في محافظة جنين.الخميس ، 01-03-2018 - 08:19:00



جنين 1 مارس 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء
أمس الأربعاء، شابا من بلدة اليامون، وأعاقت تحركات المواطنين على شارع
حيفا غرب جنين، وعلى مفترق بلدة قباطية.
وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عنيد عادل حمدية
(34 عاما)من اليامون، وداهمت منزل الأسير باجس حمدية في البلدة.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً قرب بلدة كفرذان،
وآخر على مفترق بلدة قباطية، وشرعت بإيقاف مركبات المواطنين واستجواب
راكبيها والتدقيق في هوياتهم.
...(وال)...

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