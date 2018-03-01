غينيا الاستوائية تفتح سفارة في تونس قريبا.





تونس 1 مارس 2018 ( وال) - أعلن رئيس غينيا الاستوائية " تيودورو

أوبيانغ" أمس الثلاثاء أن بلاده ستفتح سفارتها في تونس قريبا.

كما أعلن عن إعفاء المواطنين التونسيين من التأشيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس غينيا الاستوائية مع الرئيس

التونسي بتونس حيث تم خلال هذه الزيارة التوقيع على" 8 " اتفاقيات

للتعاون الثنائي بين البلدين.

وأشاد رئيس غينيا الاستوائية بزيارته إلى تونس بأنها " تاريخية وناجحة"،

مضيفا أن مثل هذا"التعاون فيما بين بلدان الجنوب من شأنه أن يثقل وزن

قارتنا في العالم".

وقال الرئيس "أوبيانغ" في مؤتمر صحفي مع الرئيس باجي قايد السبسي، إن

غينيا الاستوائية سوف تستفيد بشكل كبير من خبرة تونس في المجالات

الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب" السبسي" عن امتنانه لقرار غينيا الاستوائية فتح سفارتها في تونس

وإعفاء مواطني تونس من التأشيرة، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات بين

البلدين.

يشار إلى أن تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وغينيا

الاستوائية يعود إلى عام 1972، غير أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين

تظل محدودة.

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