غدا الخميس : . دارنس يلتقي النجمة ورفيق مع الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز لكرة القدم.

طرابلس 28 فبراير 2018(وال)- تتواصل يوم غد الخميس منافسات الجولة

الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريق

دارنس مع فريق النجمة، على ملعب طبرق، لحساب فرق المجموعة الأولى.

يدخل دارنس المباراة برصيد 9 نقاط من ثماني مباريات، ويدخل النجمة

المباراة برصيد 7 نقاط من تسع مباريات .

ويستضيف فريق رفيق نظيره فريق الأهلي طرابلس على ملعب الزاوية، ضمن

منافسات فرق المجموعة الرابعة.

يدخل رفيق هذه المباراة برصيد 7 نقاط من ثماني مباريات، ويدخل الأهلي طرابلس المباراة برصيد 18 نقطة من نفس عدد المباريات.

...(وال)...