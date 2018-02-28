فوز الترسانة على الأولمبي والمدينة على المحلة في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 28 فبراير 2018 (وال )- فاز فريق الترسانة على فريق الأولمبي

بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء

بملعب الأكاديمية بجنزور، لحساب فرق المجموعة الثالثة، ضمن منافسات

الجولة الثالثة (إياب) من الدوري الممتاز لكرة القدم.

جاء هدف المباراة الوحيد لفريق الترسانة عن طريق لاعبه " زكريا البكوش

" خلال دقائق الشوط الأول.

وبذلك يرفع فريق الترسانة رصيده إلى (7) نقاط من ثماني مباريات،

ويرتقي إلى المركز الرابع، بينما بقي فريق الأولمبي برصيده السابق (12)

نقطة من نفس عدد المباريات، وحافظ على ترتيبه في المركز الثالث.

وعلى ملعب طرابلس الدولي، حقق فريق المدينة فوزا كبيرا على فريق

المحلة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم،

ضمن فرق المجموعة الرابعة.

سجل خماسية فريق المدينة لاعبوه " يحيى الزليتني" هدف ، و"المعتصم

بوشناف" ثلاثة أهداف، و"علي أبوعرقوب" هدف، بينما جاء هدف فريق المحلة عن

طريق لاعبه "يعقوب عبد الله" من ضربة جزاء. وبهذه النتيجة يعتلي فريق المدينة صدارة فرق المجموعة برصيد (20) نقطة

من تسع مباريات، فيما تجمد رصيد فريق المحلة عند النقطة الـ(6) في المركز

ما قبل الأخير من ثماني مباريات.

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