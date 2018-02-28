الأهلي بنغازي والسويحلي والاتحاد واتحاد الشرطة في اليوم الأول لنهائيات بطولة كرة القدم الخماسية بغريان .

غريان 28 فبراير 2018 ( وال ) – ستفتتح نهائيات بطولة كرة القدم الخماسية بالصالات المغلقة التي ستقام يومي الخميس والجمعة الموافق 01 - 02 مارس 2018 بالمدينة الرياضية بغريان بمباراة تجمع (فريق نادي أهلي بنغازي × فريق نادي السويحلي) على تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس بصالة الألعاب بالمدينة الرياضية غريان وذلك بحسب ما أسفرت عنه قرعة نهائيات البطولة التي جرت مساء اليوم الأربعاء بفندق الرابطة السياحي بمدينة غريان . وسيلتقي فريق نادي الاتحاد × فريق نادي اتحاد الشرطة في المباراة الثاني التي ستقام عقب انتهاء المباراة الأولى مباشرة . هذا وقد جرت القرعة بحضور كل من رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم الخماسية "عمران العياشي" ، ورئيس لجنة التحكيم الحكم الدولي "توفيق الضاوي" ، وأعضاء لجنة التحكيم ، ورئيس مجلس الرياضة الجبل الغربي "علاء الشريف" ، ورؤساء الاتحادات الفرعية للعبة ، ورؤساء الأندية المشاركة .





...( وال -غريان ) ....