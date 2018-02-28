السراج يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة الإفريقية للطيران القابضة.







طرابلس 28 فبراير 2018 (وال) - ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية للشركة

الإفريقية للطيران القابضة للعام 2018.

وناقش اجتماع الجمعية العمومية ما تضمنه جدول الأعمال من بنود وشملت

متابعة التقرير المالي للشركة، وآلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة

الشركة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

كما استعرض الاجتماع الأداء العام للشركة الإفريقية للطيران القابضة

وسبل النهوض به تطويره .

..(وال).