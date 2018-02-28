مصلحة الجمارك تحيي اليوم العالمي للجمارك.



طرابلس 28 فبراير 2018 ( وال ) - أحيت مصلحة الجمارك بوزارة المالية اليوم الاربعاء بطرابلس اليوم العالمي للجمارك تحت شعار (بيئة عمل آمنة لأجل تنمية اقتصادية).

وحضر الاحتفالية التي اقيمت بهذه المناسبة ، النائب الاول لرئيس للمجلس الاعلى للدولة ، وعدد من اعضاء مجلس النواب ، ووزير المالية المفوض ، ومدير عام مصلحة الجمارك وعدد من المختصين بها، وأعضاء من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية ، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، ووفد من منظمة الامم المتحدة .

وأكد وزير المالية المفوض " اسامة حماد" في كلمة له بالمناسبة ان وزارة المالية تعمل من أجل دعم تطوير أداء عمل مصلحة الجمارك بغية تهيئة جميع الظروف المحيطة بالعمل الجمركي وتسهيل كافة الاجراءات الجمركية لضمان تدفق افضل البضائع والمنتجات واحكام الرقابة عليها .

وأوضح " حماد" ان الوزارة لديها خطة طموحة للعام الحالي من بينها ايفاد عدد من المختصين بمصلحتي الجمارك والضرائب في دورات تدريبية الى عدد من الدول المتقدمة للاطلاع على تجاربها والاستفادة منها في وضع الاسس الاولية من حيث التشريعات اللازمة والمنظومات الالكترونية وآلية التسجيل والتطبيق بهدف تطوير الاجراءات الجمركية.

من جانبه أكد مدير عام مصلحة الجمارك عميد محمد عبد الله ديوري" ان المصلحة تبنت عدة مشاريع لتطوير العمل الجمركي وفق رؤية استراتيجية لتعزيز دور الجمارك والتواصل على المستوى الاقليمي والدولي بما يسهم في حماية أمن البلاد وتنمية اقتصادها.

ونوه " الديوري" في كلمته باهمية دور اعضاء المصلحة للمساهمة في الرقي بعمل هذه المصلحة بشكل فعال لتمارس دورها في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية .

وتخلل الاحتفالية عرض مرئي تضمن انشطة مصلحة الجمارك وماقامت به من ضبطيات للمواد الغذائية المنتهية الصلاحية والبضائع المهربة بمختلف انواعها بالاضافة الى عرض لمشروع حوصلة الاجراءات الجمركية والجمارك الرقمية وغيرها من الانشطة.

كما تم في الاحتفالية تكريم عدد من منتسبي مصلحة الجمارك والجهات الاخرى ذات العلاقة بمنحهم شهائد التكريم.

يشار إلى أن " يوم الجمارك العالمي " يمثل الذكرى السنوية لتأسيس " مجلس التعاون الجمركي " الذي يسمى الآن " منظمة الجمارك العالمية " والذي افتتح اجتماعاته في السادس والعشرين من شهر يناير عام 1952 م ، وتضم هذه المنظمة في عضويتها (177) إدارة جمركية من مختلف أنحاء العالم .

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