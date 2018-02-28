مهرجان التسوق العائلي بمدينة مصراتة ينطلق غدا الخميس.



مصراتة 28 فبراير 2018 (وال) - تنطلق غدا الخميس فعاليات مهرجان التسوق العائلي الذي تحتضنه مدينة مصراتة برعاية غرفة التجارة والصناعة ومشاركة المئات من محلات الانشطة التجارية المختلفة والاسواق والمجمعات والفنادق والمعارض والمطاعم وغيرها.

وافادت اللجنة المشرفة على المهرجان مراسل وكالة الانباء الليبية بمصراتة ان هناك تخفيضات كبيرة على اسعار المعروضات في المؤسسات المشاركة وسيجرى سحب على مئات الجوائز لكل الزبائن .

وأكدت اللجنة بأنه قد خصصت جوائز كبرى للفائزين في السحب في مقدمتها سيارة من أحدى الماركات العالمية بالإضافة الى الهدايا والجوائز المقدمة من الشركات والمحلات المشاركة في المهرجان .

وفي ذات السياق : أعلنت اللجنة العليا المنظمه للمهرجان ، لكل المثقفين والاعلاميين والفنانين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي، لحضور وإثراء الفعاليات الثقافيه التي ستقام على هامش المهرجان الذي يستمر حتى الـ5 من شهر مارس .

كما سيقام أيضا ضمن هذا المهرجان معرض للكتاب وندوة ثقافيه ينظمها مكتب الهيئه العامة للثقافة بمصراته.

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