اجتماع موسع ضم وزيري العمل والتأهيل والحكم المحلي ورئيس مؤسسة النفط لبحث أخر تطورات إغلاق الحقول النفطية في منطقة الجنوب .

طرابلس 28 فبراير 2018 ( وال ) - عقد اجتماع موسع ضم وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني " المهدي الورضمي " ووزير الحكم المحلي " بداد قنصو "ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع الله" بحضور عدد من المسؤولين بالمؤسسة ، وذلك بمقرها بالعاصمة طرابلس .

وتناول اللقاء بحسب المكتب الاعلامي لوزارة العمل أوضاع حقول النفط الواقعة في نطاق الجنوب الليبي ، حيث أكّد وزير العمل على أهمية التواصل مع جميع الأطراف لتهدئة الأوضاع ومحاولة النظر في المطالب الضرورية لعودة حرس المنشئات النفطية لتأمين العاملين في الحقل .

من جانبه أثنى"صنع الله" على الجهود المبذولة من قبل وزيري العمل والحكم المحلي بالتواصل مع كافة الأطراف لتهدئة الأوضاع ومحاولة حلحلة إشكالية غلق الحقول النفطية التي تؤثر سلباً على عملية إنتاج النفط ، مؤكداً على أن المؤسسة تنأى بنفسها عن أي تجاذبات سياسية أو جهوية ، ومشيراً إلى أنها تعمل بصورة مهنية وحيادية وفق التشريعات والقوانين السارية وتواصل عملها من أجل الصالح العام.

وفي ذات السياق أكّد " الورضمي" أنه سيتم التواصل مباشرة مع الأطراف التي لها علاقة مباشرة بإغلاق الحقول لاحتواء الموقف ومن ثم العمل على رجوع العمل في حقل الفيل بشكل دوري وطبيعي على أن يتم توفير ضمانات لعودة العاملين .

كما سيتم الترتيب لزيارة رسمية تتضمن وفداً وزارياً وممثلاُ عن المؤسسة الوطنية للنفط للوقوف على المشكلة في عين المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأوضاع ومباشرة العمل في الحقل .



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