وزير الداخلية المفوض يناقش الأوضاع المرورية داخل طرابلس .

طرابلس 28 فبراير 2018 ( وال ) - أكد وزير الداخلية المفوض عميد عبدالسلام عاشور على ضرورة حلحلة كافة المختنقات المرورية داخل الشوارع الرئيسية والفرعية داخل العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مدير مديرية أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للمرور ورؤساء وحدات المرور داخل العاصمة طرابلس وفقا للمكتب الاعلامي بالوزارة.

وشدد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس على ضرورة التصدي لكافة الظواهر السلبية التي تعيق الحركة المرورية داخل العاصمة.

من جهتهم استعرض المشاركون في الاجتماع لمعالي الوزير الموقف المروري داخل العاصمة والمشاكل والصعوبات التي تعيق عمل رجال المرور على الطرقات.





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