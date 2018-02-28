نيكي يهبط بفعل بيانات صناعية ضعيفة .





طوكيو 28 فبراير 2018 (وال) - هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء

منهيا موجة مكاسب استمرت ثلاثة أيام تحت ضغط الخسائر التي منيت بها بورصة

وول ستريت وفي ظل انخفاض أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي الياباني.

وتضررت المعنويات بقرار بنك اليابان المركزي تقليص مشترياته من

السندات طويلة الأجل إذ أدى ذلك إلى ارتفاع الين.

وأغلق المؤشر القياسي منخفضا 1.4 بالمئة إلى 22068.24 نقطة. وتراجعت معظم

القطاعات وحققت الأسهم ذات الثقل على المؤشر أداء دون المستوى.

وهبط سهم فاست للتجزئة 2.5 بالمئة وسوفت بنك 2.4 بالمئة وفانوك

اثنين بالمئة ، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة إلى 1768.24

نقطة.

(وال)